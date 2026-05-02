Bmw i3 | come è fatta e cosa significa questa auto

La nuova Bmw i3 rappresenta un modello di berlina interamente elettrica, inserita nella gamma del costruttore. Si tratta di un veicolo che segna l'inizio di una nuova fase per il marchio, con caratteristiche specifiche e un design innovativo. La vettura si distingue per la sua struttura e le tecnologie adottate, puntando a offrire un'alternativa sostenibile nel settore delle automobili.

Con la nuova i3, Bmw non si limita ad aggiungere un’altra berlina a batteria alla gamma. Il punto è un altro, questa è la volta in cui il marchio tedesco introduce il nome e il peso della Serie 3 nell'era elettrica. Non si tratta quindi di una variante derivata o adattata, ma di un modello che nasce per interpretare in chiave elettrica uno dei nomi più importanti della storia Bmw. Ed è proprio per questo che la nuova i3 non può essere considerata come una sorella della i4, ma come l’inizio di un capitolo diverso. Dietro le formule enfatiche usate per il lancio, la sostanza c’è. La nuova Bmw i3 debutta con l’architettura della Neue Klasse e con un pacchetto tecnico che promette un salto rispetto alle elettriche Bmw viste finora.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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NEW BMW i3 2026 - FIRST TEST DRIVE

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