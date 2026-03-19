Bmw i3 | a tu per tu con la nuova berlina elettrica da 900 km di autonomia
La nuova berlina elettrica di BMW, comunemente chiamata i3, in realtà rappresenta la Serie 3 elettrica. Dotata di un'autonomia dichiarata di 900 km, questa vettura si presenta come un modello innovativo nel segmento delle auto a zero emissioni. Presentata di recente, la berlina si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design, che uniscono funzionalità e modernità.
Anche se c'è scritto i3, la possiamo chiamare con il suo altro nome: Serie 3 elettrica. Infatti la nuova generazione della berlina bavarese nasce in due versioni distinte ma esteticamente simili: l'elettrica i3 sulla piattaforma Neue Klasse e la termica su una piattaforma tradizionale con motore longitudinale anteriore. Debutta nella variante i350 xDrive con due motori e trazione integrale, per un totale di 469 cavalli, batteria da 108 kWh che secondo la casa dovrebbe percorrere 900 km con una ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Nuova BMW i3 Neue Klasse Touring: nel 2027 arriva la wagon elettricaLa nuova BMW i3 “Neue Klasse” è una delle auto più importanti per BMW degli ultimi anni: non c’entra quasi nulla con la vecchia i3 cittadina, è...
Leggi anche: Chat Live Dazn, fan a tu per tu con i loro idoli! La nuova iniziativa della piattaforma: primo ospite Lautaro
BMW i3 Unveiled: 900km Range EV and Model Y L Australia First Look
Contenuti e approfondimenti su Bmw i3 a tu per tu con la nuova berlina...
Temi più discussi: BMW i3: ecco come potrebbe essere; BMW i3: addio al Diesel? L'elettrica ha 900 km di autonomia; BMW i3, NUOVA ERA; Bmw i3, la berlina elettrica con 900 chilometri di autonomia arriva in autunno.
Nuova BMW i3, sorpresa: non solo berlina, in arrivo la versione TouringLa BMW i3 non sarà solo berlina: in arrivo anche la versione Touring elettrica. Tutti i dettagli sulla futura station wagon della gamma Neue Klasse ... motorbox.com
BMW i3: a tu per tu con la nuova berlina elettrica da 900 km di autonomiaAnche se c'è scritto i3, la possiamo chiamare con il suo altro nome: Serie 3 elettrica. Infatti la nuova generazione della berlina bavarese nasce in due versioni distinte ma esteticamente simili: l'el ... msn.com
PPF lucido completo per questo cattivissimo BMW M2 Protezione invisibile contro graffi e sassate per oltre 10 anni #ppf #bmw #bmwm2 #ppfbmw #ppfmilano #paintprotectionfilm #pellicolaprotettiva - facebook.com facebook
BMW i3 Touring: un teaser della versione station wagon accende curiosità x.com