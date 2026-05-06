Guglionesi | tra magia e amore il teatro mette in scena un mito

Nel comune di Guglionesi, il teatro ha portato in scena una rappresentazione che combina elementi di magia e amore. La trama ruota attorno a una maga che impone una condizione severa e a uno stregone che cerca di diventare uomo per amore. La pièce si svolge in un ambiente che mescola il fantastico con temi umani, creando un racconto che coinvolge il pubblico attraverso i suoi personaggi e le loro scelte.

? Cosa scoprirai Cosa accadrà se la maga imporrà una condizione troppo severa?. Come può uno stregone trasformarsi in uomo per amore?. Chi cercherà di ostacolare il destino del protagonista?. Perché la fedeltà di Barbara Allen è la chiave del patto?.? In Breve Regia di Rossella Menotti e Roberto Sacchetti per la rassegna Jamme Bbelle.. Adattamento della ballata scozzese Dark of the moon di Richardson e Berney.. Prenotazioni per l'evento di domenica 10 maggio al numero 327 956 6623.. Spettacolo della Compagnia La Bottega dell'Attore presso il teatro Fulvio di Guglionesi.. Domenica 10 maggio alle ore 18 la scena si sposterà sul palco del teatro Fulvio di Guglionesi, dove la Compagnia La Bottega dell’Attore di Campobasso presenterà lo spettacolo Eclissi di maggio – Il lato oscuro dell’amore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guglionesi: tra magia e amore, il teatro mette in scena un mito Notizie correlate Teatro, all’Elicantropo in scena “Nostoi – ‘O tturna’”: viaggio tra identità, mito e salvezza personaleC’è un momento, nella vita, in cui il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia fino quasi a scomparire. "Orfeo ed Euridice", il mito dell’amore che sfida l’oltretomba torna in scenaVenerdì 27 febbraio va in scena alla Casa del Teatro di Faenza “Orfeo ed Euridice”, spettacolo della compagnia Il Baule Volante.