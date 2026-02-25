Orfeo ed Euridice il mito dell’amore che sfida l’oltretomba torna in scena

Venerdì 27 febbraio va in scena alla Casa del Teatro di Faenza “Orfeo ed Euridice”, spettacolo della compagnia Il Baule Volante. Protagonisti sul palco Andrea Lugli e Liliana Letterese, quest’ultima anche autrice del testo insieme al regista Roberto Anglisani. Lo spettacolo si snoda in una narrazione a due voci, nella quale il racconto arriva dalle parole e dai corpi dei due interpreti, che, nell’essenzialità della parola e del gesto, ricercano un contatto il più possibile profondo e sincero con il pubblico. Nel mito di Orfeo si raccoglie una sorprendente molteplicità di tematiche: l’amore e la morte, il trionfo e il fallimento, la ricerca della bellezza attraverso l’arte e la discesa negli inferi. Forse è per questo motivo che, tra le leggende che hanno attraversato i secoli e sono arrivate a noi intatte nei loro significati e nei loro interrogativi, poche hanno avuto la fortuna in poesia, nella musica, nella letteratura e nel teatro di quella del mitico cantore della Tracia, il figlio di Apollo e della Musa Calliope, Orfeo, amato dagli dei e dotato di una voce e di un canto capaci di estasiare tutte le creature della terra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Orfeo ed Euridice” all’Opéra de Monte-Carlo: il mito rivive nella versione semiscenica di GluckL’Opéra de Monte-Carlo propone una versione semiscenica di “Orfeo ed Euridice” di Gluck, interpretando il celebre mito in modo sobrio ed elegante.

Tutta scena, la nuova serie con Giorgio Panariello ed Euridice Axen su RaiPlayTutta scena è la nuova serie disponibile su RaiPlay, interpretata da Giorgio Panariello ed Euridice Axen.

Il mito di Orfeo ed Euridice & Il Mito di Eros e Psiche |Mitologia Greca per dormire

Temi più discussi: Faenza, Orfeo ed Euridice alla Casa del Teatro e gran finale di stagione per la danza con Spellbound; Orfeo ed Euridice. Gluck e il Regio di Parma a cavallo della musica; Orfeo 9: la prima opera rock italiana che ha rivoluzionato la musica negli anni ’70 · LaC News24; A Day in the Life of a Fool e Melodie di Gluck: il doppio racconto musicale di Petrotto.

Orfeo ed Euridice al San Carlo di Napoli, coreografie di Karole ArmitageKarole Armitage, la coreografa d’avanguardia tra punk e Madonna, riporta al Teatro San Carlo di Napoli Orfeo ed Euridice, in scena dal dal 27 maggio al 4 giugno. Leggi le notizie prima degli altri. fanpage.it

Orfeo ed Euridice, il mito a teatro. Voce e corpo: il potere degli attoriIl 6 dicembre 2024 noi ragazzi della classe 2ªN della scuola Benedetto Croce siamo andati al teatro ’Piccolo’ per assistere allo spettacolo ’Orfeo ed Euridice’, una produzione Accademia ... ilrestodelcarlino.it

Una love story tra il surreale e il fantasy, tra l'animazione e il reale, un'incrocio tra la rivisitazione del mito di Orfeo ed Euridice e l'eredità di Dino Buzzati. Orfeo di Virgilio Villoresi. #solo lunedì allo Schermo Bianco. lab80.it/programmazione Double Line - facebook.com facebook