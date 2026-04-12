Teatro all’Elicantropo in scena Nostoi – ‘O tturna’ | viaggio tra identità mito e salvezza personale

Al teatro Elicantropo è in programma la rappresentazione di “Nostoi – ‘O tturna’”, uno spettacolo che esplora temi come l’identità, il mito e la salvezza personale. La narrazione si svolge in un momento in cui i confini tra realtà e immaginazione si fanno quasi impercettibili, portando il pubblico in un viaggio che mescola elementi di finzione e vissuto quotidiano. La pièce si propone di coinvolgere gli spettatori in un percorso tra sogno e realtà.

C’è un momento, nella vita, in cui il confine tra realtà e immaginazione si assottiglia fino quasi a scomparire. È in quello spazio fragile e potente che nasce Nostoi – ‘O tturna’, monologo disegnato, scritto, diretto e interpretato da Giovanni Piscitelli, in scena da giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20.30 (repliche fino a domenica 19 aprile) al Teatro Elicantropo di Napoli. Un uomo qualunque, una deviazione casuale, un teatro. È così che ha inizio la vicenda di Pietro, fattorino della buvette del Museo di Napoli, che per un errore in una consegna si ritrova catapultato in uno spazio scenico inatteso. Da quel momento, il suo racconto si incrina e si trasfigura.🔗 Leggi su Ildenaro.it Benvenuti in scena con «Pillole di me», un viaggio tra memoria e identità al Teatro PapiniAlessandro Benvenuti torna in scena a Pieve Santo Stefano con uno spettacolo intimo e riflessivo, «Pillole di me», in programma questa sera alle ore... Eleonora Danco in scena con "Sabbia": un viaggio tra desiderio, identità e ipocrisie socialiVenerdì 13 febbraio al Teatro Rasi, la Stagione dei teatri 2025-2026 di Ravenna Teatro ospita Sabbia, una performance solitaria e corale insieme, che...