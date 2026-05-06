' Guerra' tra pizzaioli il romano Bonci attacca i maestri campani | Siete solo merce

Un confronto acceso tra pizzaioli ha scatenato discussioni nel settore della pizza. Il pizzaiolo romano ha pronunciato dure parole nei confronti di alcuni tra i più noti maestri campani, definendoli “solo merce”. La polemica riguarda le opinioni espresse da Bonci su alcuni professionisti campani, che sono stati criticati pubblicamente attraverso dichiarazioni dirette. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e operatori del settore.

Il pizzaiolo romano Gabriele Bonci attacca diversi tra i nomi più celebri della pizza campana, tra cui Ciro Salvo, Franco Pepe e Francesco Martucci. Lo ha fatto durante una puntata di “The Ristoratori Podcast”, dove ha criticato quella che considera una mancata trasmissione del mestiere alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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