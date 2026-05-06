Bonci lancia accuse ai colleghi Pepe e Martucci | Sono solo merce e la merce scade | VIDEO

Farina e polemiche. Il pizzaiolo romano Gabriele Bonci, famoso per la sua pizza in pala e protagonista del format televisivo “Pizza Hero”, lancia accuse ai colleghi casertani Francesco Martucci e Franco Pepe.Il motivo? La mancata formazione di una nuova generazione di pizzaioli. “Dimmi un allievo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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