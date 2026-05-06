Guerra tra clan a Bari | droni in carcere e dirette social per festeggiare la morte dei rivali Le due fazioni

A Bari, due clan rivali sono coinvolti in una lunga faida iniziata nel 1997, che si manifesta con episodi di violenza e intimidazioni. Recentemente, le tensioni si sono intensificate con l’uso di droni in carcere e dirette sui social media per celebrare la morte di alcuni rivali. La faida tra le due fazioni si protrae da anni, mantenendo alta l’attenzione delle forze dell’ordine sulla zona.

Una guerra lunga, che affonda le radici nella notte dei tempi e che è cominciata nel lontano 1997 tra due clan rivali che si contendono da decenni il controllo del territorio ma che è stata adattata ai tempi. Già, perché è una mafia che sembra non avere più alcuna intenzione né necessità di nascondersi ma che anzi ostenta, attraverso i social network, violenza e ricchezze, un fenomeno che non si arresta nemmeno in carcere visto che la Direzione Distrettuale Antimafia ha documentato l’uso di droni all’interno della casa circondariale di Bari per introdurre telefoni cellulari. E proprio dalle celle sono state realizzate dirette sul noto social network TikTok e sono state pubblicate foto di festeggiamenti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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