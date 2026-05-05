Svolta sugli omicidi di Filippo Scavo e Lello Capriati era faida tra clan rivali a Bari | 11 arresti e tre fermi

Le forze dell'ordine hanno messo fine a una faida tra clan rivali a Bari, arrestando 11 persone e fermandone altre tre nell’ambito delle indagini sui due omicidi avvenuti recentemente. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da carabinieri e polizia, sotto la supervisione della Direzione distrettuale. L’indagine ha portato alla cattura di sospettati legati ai delitti di Filippo Scavo e Lello Capriati.

Carabinieri e polizia, coordinati dalla Direzione distrettuale di Bari, hanno eseguito 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Filippo Scavo e di Lello Capriati. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan baresi rivali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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