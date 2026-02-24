Martina per la Fao | Italia punta a guidare la sicurezza alimentare

La candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della Fao nasce dalla volontà dell’Italia di rafforzare il suo impegno nella lotta alla fame. Martina, ex ministro e attuale rappresentante del Paese, si propone con un programma che mira a migliorare la distribuzione alimentare e sostenere le piccole aziende agricole. La sua nomina potrebbe cambiare gli equilibri internazionali nel settore alimentare. La decisione finale attende ancora il via libera delle istituzioni competenti.

L’Italia punta a un ruolo di rilievo internazionale con la candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della Fao. La mossa, annunciata dal governo, segna un passo significativo per il nostro Paese nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Martina, attuale vicedirettore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, è stato scelto nonostante un passato politico diverso da quello del governo attuale. La candidatura è stata presentata durante il Consiglio Agrifish, con il sostegno del vicepremier Antonio Tajani e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

