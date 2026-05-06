Guerra in Iran attacco nello Stretto di Hormuz | colpita la nave francese San Antonio equipaggio ferito

Nel Golfo Persico, si è verificato un incidente nello Stretto di Hormuz che ha coinvolto una nave francese, la San Antonio. Durante l’attacco, alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. La nave è stata colpita in un’area nota per le tensioni crescenti e le rotte strette, dove le comunicazioni radio sono frequenti e spesso disturbate. La situazione rimane sotto controllo, ma l’episodio ha aumentato il livello di allerta nella regione.

Nel Golfo Persico l’aria è quella delle ore che non finiscono mai: rotte strette, nervi tesi, radio che gracchiano, e la sensazione che un singolo episodio possa trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Nella notte, mentre da Washington arrivavano parole che sembravano aprire uno spiraglio, in mare è successo l’esatto contrario. Perché lo Stretto di Hormuz resta un punto che brucia. È lì che passano interessi, petrolio, potere e paura. E quando la diplomazia prova a farsi strada, spesso è proprio il mare a ricordare quanto sia fragile ogni equilibrio. Nelle ultime ore Donald Trump ha deciso di rallentare, almeno sulla carta, la corsa verso l’escalation.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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