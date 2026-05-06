Guerra colpita la nave francese San Antonio nello Stretto di Hormuz | equipaggio ferito Rubio | Conclusa offensiva contro l’Iran

Nella notte, una nave francese è stata colpita nello Stretto di Hormuz, causando feriti tra l’equipaggio. La regione rimane sotto pressione a causa delle crescenti tensioni tra le parti coinvolte. Un rappresentante ha dichiarato che l’offensiva contro l’Iran si è conclusa, mentre il governo americano ha annunciato di aver deciso di rallentare temporaneamente le azioni di escalation. La situazione rimane sotto osservazione a livello internazionale.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Dopo giorni di minacce reciproche, missili, navi scortate dalla Marina americana e timori per un possibile allargamento del conflitto nel Golfo, il presidente statunitense ha annunciato la sospensione del Project Freedom, l’operazione navale lanciata dagli Usa per garantire il transito delle navi commerciali attraverso Hormuz. Una decisione che arriva mentre dietro le quinte proseguono febbrili contatti diplomatici con Teheran e mentre cresce la pressione internazionale per evitare una nuova guerra regionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, colpita la nave francese “San Antonio” nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Rubio: “Conclusa offensiva contro l’Iran” Notizie correlate Iran, il figlio del presidente: “Mojtaba Khamenei ferito ma sta bene”. Colpita una nave cargo nello Stretto di HormuzUn proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l’Iran, provocando un incendio e costringendo... Leggi anche: Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta Contenuti di approfondimento Si parla di: L’Iran rivendica un attacco con due missili contro una nave da guerra americana, il CENTCOM nega. Guerra, colpita la nave francese San Antonio nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Rubio: Conclusa offensiva contro l’IranLa tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Dopo giorni di ... thesocialpost.it Guerra in Iran, la diretta | Trump annuncia la sospensione del Project Freddom. Nave francese portacontainer colpita a HormuzIl presidente Usa ha detto di aver sospeso l’operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l’Iran per porre fine all ... milanofinanza.it