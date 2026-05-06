In un contesto di tensioni commerciali tra Stati Uniti e Europa, la Germania ha avviato trattative dirette con Washington, bypassando le istituzioni europee. La minaccia di un aumento dei dazi sulle auto europee al 25% da parte dell’amministrazione americana ha accentuato le difficoltà dell’Unione europea nel gestire le relazioni con gli Stati Uniti. La situazione mette in luce le divergenze tra i paesi membri e le strategie adottate per affrontare la crisi commerciale.

La minaccia di Donald Trump di alzare i dazi sulle auto europee al 25% mette in evidenza ancora una volta le divisioni e la debolezza dell’ Unione europea. La reazione a Bruxelles è fatta da una parte di richieste rodomontesche di contro-dazi immediati, dall’altra di incongrui richiami alla calma e al dialogo. Il nodo vero, cioè il fatto che l’ Unione europea non ha ancora ratificato un accordo commerciale raggiunto mesi fa e considerato chiuso dalla controparte americana, resta aperto. L’intesa di Turnberry, negoziata la scorsa estate, avrebbe dovuto stabilizzare i rapporti commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, ma si è trasformata...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra dei dazi, la Germania scavalca Bruxelles: trattative sommerse Berlino-Washington

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