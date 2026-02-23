A Bruxelles oggi l’atteso vertice dei ministri degli Esteri dell’Ue con focus sulla guerra in Ucraina e i dazi di Trump | Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca mentre Zelensky aizza gli alleati | Svegliatevi Putin ha già avviato la terza guerra mondiale

Kallas ha espresso scetticismo sulle nuove sanzioni contro Mosca, mentre Zelensky ha chiamato gli alleati a reagire, accusando Putin di aver già avviato la terza guerra mondiale. La riunione dei ministri degli Esteri dell’UE si concentra su queste tensioni, con discussioni intense sulla possibilità di ulteriori misure contro la Russia e sulle conseguenze dei dazi americani. Le decisioni che prenderanno influenzeranno le prossime mosse della comunità internazionale.

Bruxelles si prepara a una giornata a dir poco tesa e densa. Al tavolo del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea arrivano i dossier più spinosi: l’Ucraina, i dazi statunitensi, e le materie critiche. Com’è facilmente intuibile, la guerra avviata da Vladimir Putin si appresta a essere il tema più caldo del vertice. Del resto alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, l’Unione europea non può fare altro che ribadire il sostegno a Kiev, soprattutto sul fronte energetico e delle garanzie di sicurezza. Ma al di là delle parole di circostanza, la sensazione è che Bruxelles sia sempre più divisa su come continuare a sostenere la resistenza di Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ucraina, attacchi russi sul Paese. Zelensky: “Putin ha già iniziato la Terza guerra mondiale” – la direttaLe tensioni tra Russia e Ucraina aumentano a causa di recenti attacchi russi sul territorio ucraino.

Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA. Cremlino: “Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump”, news in direttaOggi, Zelensky presenta agli Stati Uniti un piano di pace per la crisi in Ucraina, mentre il Cremlino afferma che la terza guerra mondiale è stata evitata grazie a Trump.

Argomenti discussi: L’ozono, inquinante pericoloso quanto sottovalutato: oggi a Bruxelles la coalizione europea Methane Matters presenta la ricerca sugli impatti economici, sanitari e ambientali dell’esposizione all’ozono: è la Pianura Padana l’area con rischi maggiori; Bruxelles: Aspettiamo le decisioni della Casa Bianca. In bilico l’accordo commerciale; L’UE ha inaugurato il suo primo Ufficio di accesso legale in un Paese partner; Gli Ets all'italiana rischiano di essere affondati da Bruxelles. Che punta a una riforma strutturale.

