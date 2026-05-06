Guerra colpita nave francese nello Stretto di Hormuz | equipaggio ferito Macron | Non è stata presa di mira la Francia

Durante la notte è stata colpita una nave francese nello Stretto di Hormuz, con alcuni membri dell’equipaggio rimasti feriti. Il presidente francese ha dichiarato che la nave non è stata presa di mira specificamente dalla parte che ha attaccato. La regione continua a essere teatro di tensioni elevate, mentre nelle ultime ore l’ex presidente statunitense ha deciso di ridurre temporaneamente l’intensità delle azioni militari nella zona.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Dopo giorni di minacce reciproche, missili, navi scortate dalla Marina americana e timori per un possibile allargamento del conflitto nel Golfo, il presidente statunitense ha annunciato la sospensione del Project Freedom, l’operazione navale lanciata dagli Usa per garantire il transito delle navi commerciali attraverso Hormuz. Una decisione che arriva mentre dietro le quinte proseguono febbrili contatti diplomatici con Teheran e mentre cresce la pressione internazionale per evitare una nuova guerra regionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, colpita nave francese nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Macron: “Non è stata presa di mira la Francia” Notizie correlate Guerra in Iran, attacco nello Stretto di Hormuz: colpita la nave francese San Antonio, equipaggio feritoNel Golfo Persico l’aria è quella delle ore che non finiscono mai: rotte strette, nervi tesi, radio che gracchiano, e la sensazione che un singolo... Guerra, colpita la nave francese “San Antonio” nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Rubio: “Conclusa offensiva contro l’Iran”La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Hormuz, Trump interrompe brevemente il Project Freedom; Hormuz, Trump sospende Project Freedom. Axios: Usa e Iran vicini a un memorandum per chiudere la guerra; Trump sospende Project Freedom nello stretto di Hormuz e parla di progressi per accordo definitivo con Iran; Attacco iraniano negli Emirati, gli Usa aprono passaggio a Hormuz. Una nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito. Macron: 'In nessun caso è stata presa di mira la Francia'.Nuovo attacco di Trump a papa Leone alla vigilia della visita di Rubio domani in Vaticano, confermata malgrado le tensioni. ansa.it Guerra in Iran, la diretta | Trump annuncia la sospensione del Project Freddom. Nave francese portacontainer colpita a HormuzIl presidente Usa ha detto di aver sospeso l’operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l’Iran per porre fine all ... milanofinanza.it Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito - facebook.com facebook Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump: "Solo scaramucce" x.com