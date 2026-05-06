Guerra colpita nave francese nello Stretto di Hormuz | equipaggio ferito Macron | Non è stata presa di mira la Francia Usa e Iran vicine all’intesa

Durante la notte, una nave francese è stata colpita nello Stretto di Hormuz, causando feriti tra l’equipaggio. Il presidente francese ha dichiarato che la nave non è stata presa di mira direttamente dalla parte coinvolta nel conflitto. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran si avvicinano a un accordo, mentre la regione continua a vivere momenti di tensione crescente. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità internazionali.

La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Dopo giorni di minacce reciproche, missili, navi scortate dalla Marina americana e timori per un possibile allargamento del conflitto nel Golfo, il presidente statunitense ha annunciato la sospensione del Project Freedom, l’operazione navale lanciata dagli Usa per garantire il transito delle navi commerciali attraverso Hormuz. Una decisione che arriva mentre dietro le quinte proseguono febbrili contatti diplomatici con Teheran e mentre cresce la pressione internazionale per evitare una nuova guerra regionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, colpita nave francese nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Macron: “Non è stata presa di mira la Francia”. Usa e Iran vicine all’intesa Notizie correlate Guerra, colpita nave francese nello Stretto di Hormuz: equipaggio ferito. Macron: “Non è stata presa di mira la Francia”La tensione nello Stretto di Hormuz resta altissima, ma nella notte Donald Trump ha scelto di rallentare almeno temporaneamente l’escalation. Guerra in Iran, attacco nello Stretto di Hormuz: colpita la nave francese San Antonio, equipaggio feritoNel Golfo Persico l’aria è quella delle ore che non finiscono mai: rotte strette, nervi tesi, radio che gracchiano, e la sensazione che un singolo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nave francese colpita a Hormuz, ferito equipaggio. Axios: Usa e Iran vicini a memorandum per porre fine alla guerra; Iran, sospesa dagli Usa l'operazione Project Freedom a Hormuz; Hormuz, Trump interrompe brevemente il Project Freedom; Hormuz, Trump sospende Project Freedom. Axios: Usa e Iran vicini a un memorandum per chiudere la guerra. Una nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito. Macron: 'In nessun caso è stata presa di mira la Francia'.Nuovo attacco di Trump a papa Leone alla vigilia della visita di Rubio domani in Vaticano, confermata malgrado le tensioni. ansa.it Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio feritoROMA, 06 MAG - Una nave portacontainer della Cma Cgm è stata bersaglio di un attacco nello Stretto di Hormuz, come confermato dalla compagnia di navigazione francese. Lo riportano i media internazio ... ansa.it Nave francese colpita nello Stretto di Hormuz, equipaggio ferito - facebook.com facebook Iran-Usa, alta tensione nello Stretto di Hormuz. Trump: "Solo scaramucce" x.com