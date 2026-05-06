In Guatemala, una recente nomina ha portato a una ripresa nelle attività della Procura, interrompendo un periodo di stallo. La Corte Costituzionale ha invece bloccato il tentativo di un terzo mandato di un magistrato in carica. La scelta di un nuovo procuratore ha suscitato interrogativi su quali forze abbiano effettivamente influenzato la selezione dei candidati.

? Cosa scoprirai Chi ha realmente influenzato la nuova lista dei candidati per la Procura?. Come ha fatto la Corte Costituzionale a bloccare il terzo mandato di Porras?. Perché gli Stati Uniti e l'Europa avevano sanzionato la precedente gestione?. Quali processi antimafia rischiano di essere stravolti dalla nuova nomina?.? In Breve Corte costituzionale impone revisione candidati dopo esclusione di Consuelo Porras. Commissione di esperti elabora nuova lista per sbloccare stallo istituzionale. Sanzioni UE e USA colpiscono gestione Porras per corruzione e persecuzioni. Nuova guida deve proteggere magistrati e difensori diritti umani in esilio. Il presidente Bernardo Arevalo ha confermato Gabriel Estuardo Garcia Luna come nuovo vertice della Procura generale in Guatemala, chiudendo una controversa fase di stallo istituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guatemala, Arevalo nomina Garcia Luna: fine dello stallo in Procura

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