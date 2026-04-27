Dopo mesi di immobilismo, il Comune di Bari torna a muoversi con decisione. La Giunta guidata da Vito Leccese ha ufficialmente nominato Luigi Ranieri come nuovo Direttore generale dell’ente, chiudendo così un periodo di incertezza amministrativa iniziato con le dimissioni di un precedente sindaco. La nomina segna un passo importante nella gestione della città, riattivando i processi decisionali e le attività istituzionali.

? Cosa sapere La Giunta di Vito Leccese nomina Luigi Ranieri Direttore generale del Comune di Bari.. La nomina sblocca la gestione amministrativa dopo i mesi di stallo post Decaro.. La Giunta di Vito Leccese ha sbloccato venerdì la gestione del Comune di Bari identificando Luigi Ranieri come nuovo Direttore generale, interrompendo i mesi di stallo amministrativo che hanno colpito il capoluogo dopo l’ingresso di Antonio Decaro in via Gentile. Il vuoto lasciato da Davide Pellegrino, che ora ricopre il ruolo di capo di gabinetto per l’ex sindaco, ha frenato per troppo tempo l’ingranaggio della macchina comunale. Con questa delibera, il primo grande nodo della matassa politica viene sciolto, permettendo alla città di tornare a contare su una guida tecnica consolidata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, fine dello stallo: Ranieri torna al comando del Comune

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