Il presidente del Guatemala ha accusato pubblicamente la procuratrice generale, sostenendo che la sua presenza mette a rischio la stabilità del paese. La disputa tra le due figure si inserisce in un momento di tensione politica, con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La relazione tra le istituzioni ha ora assunto toni più accesi, segnando una fase di confronto aperto tra le autorità.

Il presidente Bernardo Arévalo ha lanciato un attacco frontale contro la procuratrice generale del Guatemala, definendo Consuelo Porras una figura pericolosa per la stabilità della nazione. Il vertice guatemalteco ha espresso un rifiuto categorico verso ogni possibile conferma della magistrata, che punta a ottenere un terzo mandato al comando della procura. Scontri istituzionali e accuse di corruzione. La tensione tra le due fazioni si riaccende sulle ambizioni di Porras, già oggetto di sanzioni da parte dell’Unione europea e degli Stati Uniti per presunte condotte antidemocratiche e fenomeni corruttivi. Arévalo ha ricordato come la stessa magistrata abbia tentato di bloccare il suo insediamento nel corso del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guatemala, scontro totale: Arévalo sfida la procuratrice Porras

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