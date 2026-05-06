Nella regione campana e nel Lazio, le autorità hanno sequestrato circa 780 mila euro a un gruppo sospettato di essere coinvolto in attività illecite. Sono stati arrestati alcuni membri dell’associazione, mentre le indagini hanno ricostruito i movimenti tra diverse province italiane. Gli approfondimenti riguardano i canali attraverso cui il gruppo trasferiva denaro e come operava sul territorio.

? Cosa scoprirai Chi sono i membri dell'associazione arrestati tra Napoli e Latina?. Come ha fatto il gruppo a muoversi tra diverse province?. Quali beni sono stati bloccati insieme ai 780 mila euro?. Come influirà questo colpo finanziario sulle rotte del traffico locale?.? In Breve Operazione coordinata tra Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Latina il 6 maggio 2026.. Sequestro preventivo di beni e valori per un totale superiore a 780 mila euro.. Procura di Salerno coordina indagini sui flussi finanziari e misure cautelari detentive.. Intervento mira a smantellare la base economica criminale nei quartieri e borghi locali.. I militari del...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guardia di Finanza: sequestro di 780 mila euro tra Campania e Lazio

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