L'Arsenal ha battuto l'Atletico Madrid per 1-0, qualificandosi per la finale di Champions League. Il gol decisivo è stato segnato da Bukayo Saka, che ha approfittato di una respinta sbagliata del portiere avversario alla fine del primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, garantendo ai Gunners l'accesso alla finale della competizione europea.

L'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si guadagna la finale di Champions League: decide il gol di Bukayo Saka, che ha raccolto una respinta difettosa di Oblak alla fine del primo tempo. Grazie a questo successo i Gunners tornano a disputare una finale europea dal 2019 e una finale di Champions dopo vent'anni. Arteta ha dunque la concreta possibilità di raccogliere una doppietta storica. Prova deludente invece per gli uomini di Simeone, che hanno prodotto poche occasioni nell'arco dei 90 minuti. Domani gli inglesi conosceranno la seconda finalista, visto che Bayern Monaco e Psg scenderanno in campo alle ore 21 all'Allianz Arena.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Arsenal-Atletico Madrid 1-0: i Gunners in finale di Champions League, decisivo il gol di Saka

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