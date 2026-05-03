GUARDA | Gyokeres dà all’Arsenal il vantaggio iniziale prima che Saka raddoppi contro il Fulham

Nella partita della Premier League, l’Arsenal ha segnato il primo gol con Gyokeres, che ha portato in vantaggio la squadra. Successivamente, Saka ha raddoppiato lo svantaggio per il Fulham. La partita si è svolta oggi, con l’Arsenal che ha mostrato un attacco aggressivo contro il Fulham. La gara si è conclusa con questa sequenza di marcature, senza ulteriori dettagli sulla durata del match.

2026-05-02 19:15:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Arsenal ha preso d’assalto il Fulham nello scontro imperdibile della Premier League. I Gunners potrebbero dover prepararsi al ritorno della semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid, ma prima dovevano occuparsi degli affari contro i Cottagers mentre continuano a inseguire la corona. Sono bastati meno di 10 minuti perché la squadra di Mikel Arteta passasse in vantaggio. Bukayo Saka, tornato nell’undici titolare per la prima volta da quando si era ripreso dall’infortunio, ha fatto sedere Raul Jimenez sul lato destro dell’area prima di effettuare un cross in porta per Viktor Gyokeres che toccava a casa.🔗 Leggi su Justcalcio.com Viktor Gyokeres fa impazzire i tifosi dell'Arsenal firmando un gol pesantissimo Notizie correlate Leggi anche: Arsenal travolge il Fulham e vola a +6 sul Manchester City: Gyokeres e Saka dominanti, qual è la situazione ora in Premier League GUARDA: Upamecano perde un’enorme occasione iniziale di portare il Bayern Monaco in vantaggio contro il Real Madrid nel pareggio di Champions League2026-04-07 21:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Guarda l’errore di Upamecano e l’occasione di Mbappe nella fase iniziale di Real Madrid-Bayern... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Gyokeres: La fiducia dell'Arsenal per il titolo non è mai venuta meno dopo le prodezze contro il Fulham; Alvarez risponde a Gyokeres, Atletico-Arsenal pari di rigore: la semifinale si decide al ritorno; Champions League, Atletico e Arsenal pareggiano per 1-1; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres. Gyokeres all'Arsenal dà il via al valzer delle punte: cosa cambia per Retegui, Vlahovic, Thuram e KeanViktor Gyokeres può diventare molto presto un nuovo calciatore dell'Arsenal e il suo ingaggio da parte del club inglese sarà anche il primo movimento di calciomercato che riguarderà un grande bomber ... calciomercato.com #PremierLeague, Doppietta dell'attaccante svedese #Gyokeres nella vittoria dell'#Arsenal per 3-0 contro il Fulham. I Gunners ora sono momentaneamente a più sei sul #ManchesterCity, che però ha due partite in meno e gioca lunedì sera contro l'#Everton. - facebook.com facebook Lo svedese sigla una doppietta e trova un assist per l’inglese, l’inglese, invece, segna un gol e ricambia l’assist allo svedese. Con due partite in più, il divario con il City è ora di 6 punti #Tuttosport #ArsenalFulham #Gyokeres #Saka #PremierLeague x.com