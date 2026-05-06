Michelle Comi si trova ora al centro di un'indagine legale a seguito di una vicenda che riguarda la gestione dei contenuti pubblicati sui social media. La vicenda ha attirato l’attenzione del Codacons e della Guardia di Finanza, che hanno avviato verifiche e accertamenti in merito a eventuali irregolarità o illeciti. La situazione sta assumendo proporzioni importanti, con possibili conseguenze giudiziarie per l’influencer.

Dal web alla giustizia: Michelle Comi finisce nel mirino del Codacons e della Guardia di Finanza dopo una vicenda controversa legata ai social. Ecco cosa è successo e quali rischi potrebbe affrontare l ‘influencer. Leggi anche: La raccolta fondi di Michelle Comi è stata bloccata «Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan» Negli ultimi anni, il mondo dei social ha spesso trasformato semplici contenuti in casi mediatici di ampia portata. È proprio ciò che sta accadendo a Michelle Comi, influencer finita al centro di una vicenda che sta facendo molto discutere. Dalle polemiche nate online si è passati rapidamente a una dimensione ben più delicata, che finisce sotto inchiesta e coinvolge anche le autorità.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guai molto ma molto seri per Michelle Comi dopo la storia del figlio: ecco cosa è successo e cosa rischia

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