La nuova Bmw F 450 GS si presenta con un prezzo di partenza accessibile e un motore che sviluppa 48 cavalli, rendendola adatta anche a giovani con patente A2. La moto si rivolge a chi cerca un modello da avventura che combina praticità e prestazioni. La produzione è rivolta a un pubblico che desidera affrontare percorsi di vario tipo senza spendere troppo.

La GS alla portata di tutti: si presenta così la nuova Bmw F 450 GS. Non solo per via di un prezzo super interessante, parte da 7.590 euro, ma anche perché rientra nei limiti della patente A2, proponendosi come alternativa premium in quella fascia dove sempre più costruttori hanno profuso sforzi negli ultimi mesi. Bmw desidera porsi in cima alla lista dei desideri per chi cerca una moto adventure con non più di 48 Cv di potenza massima, guidabile a 18 anni di età e con finiture premium, da vera Bmw. Leggera, cattiva e con un look che urla avventura da ogni bullone: in questo articolo andremo a conoscere meglio la nuova Bmw F 450 GS, disponibile presso la rete ufficiale italiana nel corso della primavera 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw F 450 GS: in sella alla GS per tutti

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