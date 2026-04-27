Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano | tranciati i cavi del tram

Nel pomeriggio di domenica 26 aprile, un grande ramo di un albero si è staccato e si è abbattuto su due auto parcheggiate nel centro di Milano. Durante l'incidente, sono stati tranciati alcuni cavi del tram che passava nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o rischi aggiuntivi.

Un grosso ramo di un albero è finito su due auto parcheggiate lungo la strada a Milano. È successo nel pomeriggio di domenica 26 aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. L'intervento dei vigili del fuocoL'intervento è stato necessario perché il ramo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoMilano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza. Milano, ramo gigante schiaccia auto e blocca i tram: caos in città? Cosa sapere Milano, domenica 26 aprile, un ramo cade su due auto in via Monte Santo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tram; Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte Santo; Paura in piazza Giovanni XXIII: crolla grosso ramo di pino; Albero crolla nel parcheggio di via della Costa. Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tramUn grosso ramo ha travolto due auto e danneggiato la linea aerea Atm: l'intervento dei vigili del fuoco con l'autogru per liberare la carreggiata ... milanotoday.it Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoLa pianta cadendo ha colpito alcuni cavi della linea tramviaria, tanto che i tecnici di Atm hanno disattivato la linea prima di permettere ai vigili del fuoco di procedere alla rimozione ... msn.com Un grosso ramo di un albero è caduto in via Monte Santo angolo via Repubblica a Milano. Spezzandosi, è caduto su due auto. Sul posto i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma sono stati colpiti alcuni cavi della linea tranviaria. I tecnici di Atm ha - facebook.com facebook Un grosso ramo si è spezzato all’angolo con via della Repubblica #Milano #ViaMonteSanto #Vigilidelfuoco. . x.com