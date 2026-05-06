Grosso d' argento a Carlo Olmo grande studioso di architettura e storia urbana

Il sindaco Massimo Mezzetti ha consegnato a Carlo Olmo un "grosso" d'argento come segno di riconoscimento per il rapporto più che ventennale che ha avuto con la città di Modena, nel quale ha arricchito in qualità e valore l’offerta culturale modenese sui temi della storia urbana e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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