Fondazione Sicilia pubblicato un bando da 25 mila euro per uno studioso o un artista di architettura o arti visive

La Fondazione Sicilia ha aperto un bando da 25 mila euro per sostenere uno studioso o artista di architettura e arti visive, a causa della volontà di promuovere giovani talenti nel settore. La collaborazione con l’American Academy in Rome si rinnova anche per il 2025-2026, offrendo l’opportunità di partecipare come Affiliated fellow. La selezione avviene tramite un processo di valutazione accurato, che considererà le proposte presentate. La scadenza per la presentazione delle domande è prossima.

Il vincitore diventerà Affiliated fellow della prestigiosa American Academy in Rome. Ecco come inoltrare le domande, entro il 30 marzo 2026 Anche per l'anno accademico 2025-2026, la Fondazione Sicilia rinnova la collaborazione con la prestigiosa istituzione American Academy in Rome, dando la possibilità a un artista o uno studioso di essere selezionato come Affiliated fellow attraverso l'erogazione di una borsa di studio di 25mila euro. Da oggi, martedì 24 febbraio, sarà infatti possibile candidarsi, collegandosi al sito della Fondazione, www.fondazionesicilia.it, e compilando il formulario presente nella sezione "Bandi" Fondazione Sicilia Affiliated Artist at the American Academy in Rome.