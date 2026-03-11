Cent' anni senza lo studioso Carlo Marchesetti | l' esplorazione di Trieste per grandi e piccini nelle sue orme

A cento anni dalla scomparsa di Carlo Marchesetti, si ricorda lo studioso e scrittore di botanica e archeologia della Venezia Giulia. Autore di Flora di Trieste e dei suoi dintorni e responsabile di un ampio erbario regionale, Marchesetti è stato anche viaggiatore, divulgatore e direttore del museo di Storia naturale. La città di Trieste celebra la sua figura attraverso iniziative dedicate a grandi e piccini.

