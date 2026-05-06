Grosseto | muore nello scontro fra auto sulla strada delle Collacchie Ci sono anche due feriti

Nella mattinata del 6 maggio 2026, un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale delle Collacchie a Scarlino, in provincia di Grosseto. L’impatto tra due veicoli ha causato il decesso di una persona e ha provocato due feriti, che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e effettuare i rilievi.

GROSSETO – Incidente mortale oggi, 6 maggio 2026 a Scarlino, in provincia di Grosseto, lungo la strada provinciale delle Collacchie. Nello scontro frontale tra due auto intorno alle 7.30 di stamattina ha perso la vita Fatmir Hoxham, muratore di 56 anni. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. Nell’incidente sono rimaste ferite altre due persone. Un uomo, trasportato all’ospedale di Grosseto mentre un ragazzo di 25 anni è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto: muore nello scontro fra auto sulla strada delle Collacchie. Ci sono anche due feriti Notizie correlate Leggi anche: Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti Schianto fra due auto sulla strada delle Collacchie, un morto e due feritiScarlino (Grosseto), 6 maggio 2026 – Tragedia sulla strada questa mattina a Scarlino, nella zona fra il Puntone e Cala Violina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feriti; Grosseto, tragico scontro fra due auto: c’è una vittima; Tragedia sulla strada della Voltina: muore nello scontro tra due auto. Tre feriti in ospedale; Schianto sulla provinciale: muore mamma di 40 anni. Grosseto: muore nello scontro frontale tra auto sulla provinciale a Campagnatico. Ci sono anche tre feritiIncidente mortale nel pomeriggio di oggi, 27 aprile 2026, a Grosseto. A perdere la vita un settantenne lungo la strada provinciale Voltina a Campagnatico, nello scontro fra due auto ... firenzepost.it Schianto fatale per un uomo di 70 anniCAMPAGNATICO: Inutili i tentativi di rianimazione. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite anche due donne e un uomo, trasferiti al pronto soccorso ... toscanamedianews.it Tutti gli eventi della settimana di Fondazione Grosseto Cultura - facebook.com facebook