L’AI non capisce il calcio | il test sulla Premier League che ha mandato in bancarotta Grok ChatGPT Gemini e Claude

Un gruppo di ricercatori inglesi ha condotto un test sulle intelligenze artificiali riguardo alla Premier League, riscontrando che tutte hanno incontrato difficoltà nel comprendere il calcio. Durante l’esperimento, gli esperti hanno valutato le risposte fornite da diversi sistemi come Grok, ChatGPT, Gemini e Claude, trovando che nessuno riusciva a interpretare correttamente le dinamiche e le regole di una partita di calcio. Le conclusioni sono state che le AI non sono ancora in grado di capire appieno questo sport.

Le intelligenze artificiali falliscono sul campo di calcio: un gruppo di ricercatori inglesi ha dato ai modelli di Google, OpenAI, Anthropic e XAI, l’azienda di Elon Musk, tutti i dati e le statistiche della stagione 2023 della Premier League con un solo obiettivo: usare le loro capacità di analisi e previsioni per piazzare finte scommesse vincenti e generare profitto da un budget di partenza. Ve lo diciamo subito: sono tutte andate in bancarotta. Come funziona l’esperimento. Per prima cosa i ricercatori hanno ricreato in un ambiente virtuale la stagione 2023 della Premier League. Formazioni, statistiche, movimenti di mercato e tutte le altre quantità definibili da un numero nel mondo del calcio sono state raccolte in grandi fogli Excel.🔗 Leggi su Open.online Apple carplay si apre ai chatbot di intelligenza artificiale di terze parti chatgpt claude gemini entro pochi mesiQuesto aggiornamento esamina l’introduzione prevista di funzionalità che permettono a CarPlay di supportare chatbot di terze parti, offrendo accesso... Claude supera chatgpt dopo controversia sull’accordo militare e spinge gli utenti ad abbandonare chatgptQuesto testo esamina l’attuale scenario delle IA conversazionali, confrontando Claude con ChatGPT e analizzando le mosse di Anthropic insieme alle...