Green Volley Francavilla | finale play off Prima divisione maschile
Sabato 9 maggio 2026 alle 19, presso il tensostatico di Castellaneta, si svolgerà la finale playoff di Prima Divisione maschile di Green Volley Francavilla. La partita rappresenta l’ultimo atto di una stagione che vede le due squadre contendersi un posto nel campionato regionale di Serie D. La sfida coinvolge le formazioni che si sono contraddistinte durante i playoff, con l’obiettivo di conquistare la promozione.
FRANCAVILLA FONTANA - Sabato 9 maggio 2026, alle ore 19, presso il tensostatico di Castellaneta (Ta), la formazione maschile sarà protagonista della finale playoff di Prima Divisione, una sfida decisiva che mette in palio un traguardo prestigioso: l’accesso al campionato regionale di Serie D di.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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