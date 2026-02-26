Guancia Volley Academy dalla serie C alla Prima Divisione | un progetto che cresce

La squadra di Prima Divisione è attualmente prima in classifica con 24 punti, con una partita in meno rispetto alla seconda forza del campionato La Guancia Volley Academy continua a crescere e a strutturarsi come una realtà solida del panorama pallavolistico locale, puntando non solo sulla prima squadra impegnata nel campionato di Serie C, ma anche su un progetto parallelo fondamentale: la formazione che milita in Prima Divisione, nata con l’obiettivo preciso di valorizzare e far maturare giovani talenti. Il roster è stato costruito con grande attenzione, cercando il giusto equilibrio tra esperienza, senso di appartenenza alla società e prospettiva futura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

