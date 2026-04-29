Guancia Volley Academy arriva il triplete in prima divisione

Guancia Volley Academy ha conquistato il suo terzo titolo in prima divisione, confermando la sua presenza nel panorama pallavolistico locale. La squadra ha ottenuto la vittoria in campionato, dopo aver già vinto altre competizioni stagionali. La società ha annunciato ufficialmente il traguardo, sottolineando la crescita del team nel corso dell’ultima stagione. La vittoria rappresenta un passo importante per il club, che si prepara ora alle prossime sfide.

Guancia Volley Academy continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico locale. Non solo la prima squadra impegnata nel campionato di Serie C: il cuore pulsante del progetto batte forte anche in Prima Divisione, dove il club ha costruito un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Guancia Volley Academy, dalla serie C alla Prima Divisione: un progetto che cresceLa squadra di Prima Divisione è attualmente prima in classifica con 24 punti, con una partita in meno rispetto alla seconda forza del campionato La... Guancia Volley Academy sconfitta a VollaTrasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Guancia Volley Academy, il presidente Luca Guancia: Play off meritati, il nostro futuro passa dai giovani; Guancia Volley Academy, seconda sconfitta consecutiva nei play-off contro Afragola; Guancia Volley Academy, seconda sconfitta di fila: il Volley Sessa passa al tie-break; Domani torna La Domenica Sportiva: la città diventa un’arena a cielo aperto. Guancia Volley Academy, stop al tie-break: Ischia si impone 3-2 nel terzo turno play-offGli atripaldesi cedono dopo una battaglia di cinque set: decisivi gli episodi nel finale e ora la sfida con Afragola diventa cruciale per la corsa alla Serie B Battuta d’arresto pesante per la Guancia ... orticalab.it Guancia Volley, seconda sconfitta consecutivaLa Guancia Volley Academy esce sconfitta dal quarto turno dei play off, cedendo in trasferta all’Afragola Volley con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-18; 26-24; 25-18). Un risultato che penalizza gli at ... irpinia24.it Ultima partita della stagione per la Prima Divisione Maschile. Purtroppo arriva una sconfitta per 3-2 (22-25, 25-17, 25-27, 25-20, 15-10) contro il Guancia Volley Academy nella finale di Supercoppa Irpinia Sannio. Partita intensa tra le due migliori squadre di Pr - facebook.com facebook