In Grecia sono stati chiusi i bar su 251 spiagge, una decisione che mira a ridurre l’overtourism. Questa misura riguarda alcune delle spiagge più note di Creta e Naxos, dove sono stati rimossi i servizi di ristorazione e noleggio attrezzature. La scelta limita l’accesso a strutture e servizi che fino a ora erano presenti in molte zone, modificando così l’esperienza dei turisti che visitano queste località.

? Cosa scoprirai Quali spiagge iconiche di Creta e Naxos perderanno tutti i servizi?. Come cambierà l'esperienza turistica senza bar e noleggio attrezzature?. Perché il governo ha deciso di colpire proprio queste 251 località?. Quanto costerà ai crocieristi l'accesso alle isole di Santorini e Mykonos?.? In Breve Ministri Pierrakakis e Papastavrou coordinano la tutela di habitat e biodiversità costiera.. Turismo pesa per il 12% sull'economia nazionale con 35 milioni di visitatori.. Tassa di sbarco da 20 euro per crocieristi a Santorini e Mykonos.. Blocco attività su Balos, Elafonissi, Naxos e tredici spiagge di Karpatos.. Il governo greco guidato da Mitsotakis ha disposto il divieto di attività commerciali su 251 spiagge del Paese per proteggere gli habitat naturali dall’impatto dell’overtourism alla vigilia della stagione estiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grecia, stop ai bar su 251 spiagge: la mossa contro l’overtourism

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