In Grecia, sono state aggiunte 13 nuove spiagge e siti marini con divieto di posizionare ombrelloni, lettini, chioschi e stabilimenti, portando il totale a 251. Nel corso di un anno, il numero di spiagge con restrizioni è aumentato da 238 a 251, senza consentire attività commerciali o strutture turistiche sulla spiaggia. La misura mira a contenere l'overtourism e preservare le aree naturali.

Da 238 a 251: in un anno ben 13 nuove spiagge e siti marini con divieto di impiantare ombrelloni o lettini, così come chioschi, stabilimenti e ogni altra forma di attività antropica. Accade in Grecia dove il 24 aprile i ministeri dell’Economia e dell’Ambiente hanno firmato, insieme, una ulteriore modifica al quadro normativo vigente per aumentare il numero di spiagge protette, le cosiddette “Apatites Paralies”, o spiagge “incontaminate”. https:www.quotidiano.netluceattualitaspiaggia-mare-libero-yid7136y Luoghi, cioè, dove l'uomo è sempre ospite gradito, ma non sono permesse attività di sfruttamento o che comunque che gravino sull'ambiente e sulla la natura.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Contro l’overtourism la Grecia aumenta le spiagge vietate a ombrelloni e lettini. Proprio come in Italia, anzi no

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