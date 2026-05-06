Grazie alla pizza napoletana scoperto il sesto gusto | è il sapore dell’amido

Una scoperta recente riguarda la pizza napoletana e il suo collegamento con il “sesto gusto”, ovvero la percezione dell’amido. Questa nuova interpretazione si aggiunge alle tradizionali sensazioni gustative, portando a una maggiore comprensione delle caratteristiche di questa specialità. La ricerca ha evidenziato come l’elemento dell’amido possa influenzare l’esperienza del sapore, offrendo un punto di vista diverso sulla composizione e sulla degustazione di questo piatto.

La pizza napoletana si arricchisce di una nuova dimensione sensoriale che contribuisce a definirne ulteriormente l’identità: il cosiddetto “sesto gusto”, legato alla percezione dell’amido. Per anni si è ritenuto che l’uomo fosse in grado di riconoscere soltanto cinque gusti primari (salato, dolce, acido, amaro e umami). Un recente studio dell’Oregon State University dimostra invece che esiste anche una percezione autonoma dei carboidrati, legata al sapore specifico del grano. Il ruolo dell’amido nell’esperienza gustativa. Secondo la ricerca, coordinata dalla dottoressa Juyun Lim, l’organismo non percepisce l’amido nella sua forma originaria, ma attraverso la sua scomposizione in zuccheri semplici e oligosaccaridi, grazie all’azione dell’enzima amilasi durante l’impasto, quando farina e acqua entrano in contatto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Le lingue di pizza e il gusto virale Leggi anche: La vera storia della pizza napoletana, oggi il simbolo culinario di un’intera regione Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La pizza stile Tokyo ispirata alla napoletana che sta conquistando gli Usa; Pizza d’aMare 2026 a Meta: programma completo dell'evento; Campionato della Pizza 2026: La Bottega Bruner a Cardito; Pizza Art a Siracusa: la scrocchiarella romana di Seby Parentignoti. Bottura: La pizza napoletana? Replicabile ovunque grazie all’IaLa pizza napoletana? Può essere replicata perfettamente ovunque, attraverso l’Intelligenza artificiale. Parola di Massimo Bottura. Qualche giorno fa, lo chef pluristellato, fondatore della rinomata ... napoli.repubblica.it Quando la pizza cambia volto: dai topping complessi a un ritorno all'essenzialeLa pizza napoletana contemporanea si muove tra creatività gastronomica, topping sempre più elaborati e il rischio di smarrire quella semplicità che l’ha resa un simbolo globale. Tra interpretazioni go ... italiaatavola.net Buongiorno a tutti, sono 2 giorni che il servizio "risultanze catastali " non funziona errore di login utente .... vi risulta che sia cambiato qualcosa Grazie in anticipo - facebook.com facebook Grazie a oltre 1 milione e 536mila spettatori, che sono stati con noi durante la scorsa puntata, #dimartedì ha fatto registrare il 9,7% di share! Noi, come sempre, vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova puntata. Alé! #dimartedì #giovannifloris x.com