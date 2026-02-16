La vera storia della pizza napoletana oggi il simbolo culinario di un’intera regione

La pizza napoletana nasce nel XVIII secolo a Napoli, quando i pizzaioli iniziarono a usare ingredienti locali come il pomodoro e la mozzarella, creando un piatto che oggi rappresenta un simbolo della cucina italiana. Nel corso degli anni, la tradizione si è tramandata di generazione in generazione, mantenendo intatta la ricetta originale e attirando turisti da tutto il mondo. Oggi, nei quartieri storici di Napoli, le pizzerie autentiche continuano a preparare questa specialità seguendo metodi antichi, come la cottura nel forno a legna.

Se c'è un piatto che può vantare un'identità quasi mistica, quello è la pizza napoletana. Non è solo cibo; è un reperto storico commestibile. Ma scavando tra le farine e i secoli, ci si accorge che la "vera" storia è un mix affascinante di necessità popolare e marketing ante litteram. Ecco un viaggio nel tempo, dai vicoli bui della Napoli borbonica alle tavole regali. 1. Le Origini: Un Piatto per la Sopravvivenza. Prima di essere una prelibatezza da esportazione, la pizza era il "fast food" dei poveri. Nel '700, Napoli era una delle città più popolose d'Europa e molti abitanti vivevano in spazi minuscoli, senza cucina.

La pizza Margherita rappresenta uno dei piatti italiani più conosciuti nel mondo.

Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell’Italia nel contesto globale.

