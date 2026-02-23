le lingue di pizza e il gusto virale

Una recente tendenza sui social mostra una pizza lunga e sottile, di colore rosso, che conquista gli utenti. La causa di questa popolarità risiede nel suo aspetto originale e nel modo in cui viene condivisa online. Le immagini di questa pizza si diffondono rapidamente, attirando l’attenzione di chi cerca novità in cucina. La sua forma insolita e il colore vivace spingono molte persone a provarla o a parlarne con amici. La sua presenza diventa sempre più evidente nelle conversazioni quotidiane.

C’è una nuova forma che scorre nei come una promessa semplice e antica: è lunga, sottile, rossa. La chiamano “lingua di pizza”, qualcosa di assolutamente estraneo alla cultura italiana ma che ovviamente è già diventato patrimonio nazionale. Un impasto semplicissimo steso in verticale, tirato fino a diventare una striscia affusolata, condito con salsa di pomodoro e cotto fino a una croccantezza quasi sonora. Poi il gesto rituale: si spezza, si piega, si addenta davanti alla camera. Il successo non nasce dal nulla. La lingua di pizza è una variazione minima su un archetipo potentissimo: la pizza rossa da forno, quella senza mozzarella, con il solo pomodoro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Leggi anche: Giugliano, “Rossopomodoro” al “Grande Sud”: non solo pizza, sarà un centro di gusto per tutta la famiglia

Invita i compagni al compleanno, poi manda il conto della pizza: la storia di una mamma diventata viraleCari amici, vi invito a festeggiare insieme il compleanno del nostro piccolo.

Lingue di pizza in soli 10 minuti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Valentino al Palmanova Designer Village: nasce il Muro dell’Amore per scrivere Ti amo in tutte le lingue; 21 febbraio – Giornata internazionale della Lingua Madre; Collezionare Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles: le quattro cose più importanti da sapere; Queste sono le migliori pizze del mondo secondo Time Out (e al primo posto della classifica 2026 non c’è l’Italia).

Da Cibrario tra lingue di pizza e sformati di montagnaPrima ancora che diventassero una ricetta virale su TikTok le lingue di pizza erano una presenza immancabile sui banconi delle panetterie romane. E prima ancora che diventasse una sfida replicarle in ... torino.repubblica.it

Lingue di pizza veloci soffici, filanti e senza lievitazione https://blog.giallozafferano.it/cucinafacileconelena/lingue-di-pizza-veloci/ . - facebook.com facebook