Graziano Gemma capo degli investimenti in Italia di Bank of America

Bank of America ha annunciato la nomina di Graziano Gemma come responsabile degli investimenti in Italia. La sua nomina riguarda la divisione di investment banking e mira a rafforzare la presenza della banca nel mercato italiano. Gemma si occuperà di gestire le relazioni con clienti corporate e investitori istituzionali. La banca intende così consolidare la propria posizione nel settore finanziario locale.

Jefic, 22 mld di nuovi impegni nel 2025. Cdp, da Roma il rilancio della finanza Ue per lo sviluppo Droni, 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione. Focus nell’ex base Nato di Bagnoli Ivano Cauli a.d. e de Matteis presidente, Pitti Uomo tra new entry e conferme Graziano Gemma è scelto da Bank of America come Head of Investment Banking for Italy. La nomina rientra nella strategia di rafforzamento della banca nel mercato italiano dell’investment banking e punta a consolidare le relazioni con clienti corporate e investitori istituzionali. Nel nuovo ruolo, Gemma sarà responsabile dello sviluppo e dell’espansione delle attività di Investment Banking in Italia, con particolare attenzione alle operazioni strategiche e al rafforzamento delle principali relazioni con i clienti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Parigi, sventato attentato alla sede di Bank of America: cosa è successo

Bank of America patteggia sul caso EpsteinSecondo quanto emerge dai documenti del tribunale di New York, Bank of America ha raggiunto un accordo extragiudiziale non vincolante nella causa in...