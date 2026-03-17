Bank of America ha raggiunto un accordo extragiudiziale non vincolante in una causa intentata contro la banca, che accusava l’istituto finanziario di aver facilitato le attività di Jeffrey Epstein legate al traffico di esseri umani. I documenti del tribunale di New York rivelano i dettagli di questa intesa, senza che siano stati resi noti ulteriori passaggi legali o motivazioni.

Secondo quanto emerge dai documenti del tribunale di New York, Bank of America ha raggiunto un accordo extragiudiziale non vincolante nella causa in cui si sostiene che la banca avesse agevolato l’attività di traffico di esseri umani gestita da Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore la causa contro Bank of America si concentra principalmente sui conti presumibilmente utilizzati dai “complici, collaboratori e vittime” del finanziere. L’accusa sostiene inoltre che l’ex fidanzata di Epstein, Ghislaine Maxwell, abbia utilizzato conti presso Bank of America. I termini dell’accordo non sono stati resi noti e qualsiasi transazione dovrà essere approvata dal giudice distrettuale statunitense Jed Rakoff a Manhattan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bank of America patteggia sul caso Epstein

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