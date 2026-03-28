Parigi sventato attentato alla sede di Bank of America | cosa è successo

A Parigi, la polizia ha impedito un attentato alla sede centrale di una grande banca. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo sospettato di preparare l’attacco. Nessun ferito o danno sono stati segnalati, e le autorità stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio. La sicurezza nella zona è stata rafforzata dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Paura a Parigi. La polizia francese ha sventato un attentato contro la sede centrale di Bank of America della capitale francese, procedendo all’ arresto di un uomo sospettato di essere sul punto di agire. La notizia è stata diffusa dall’emittente Bfmtv. La Procura nazionale antiterrorismo ha avviato un’indagine ipotizzando il reato di "tentativo di incendio doloso o altro atto pericoloso in connessione con un'impresa terroristica". L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino in Rue de la Boétie. Gli agenti hanno fermato un uomo - le cui generalità non sono state rese note – che aveva appena piazzato l’ordigno artigianale davanti alla banca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Parigi, sventato attentato alla sede di Bank of America: cosa è successo Articoli correlati Cosa c’è dietro allo sventato attentato al presidente del Costa RicaViolenza e politica tornano ad intrecciarsi nell’area caraibica, dopo che un presunto complotto per assassinare il presidente uscente del Costa Rica,... Perquisizioni nella sede francese di X, Musk convocato in procura a Parigi: cosa sappiamoPerquisizione da parte dell’unità anticrimine informatico della procura di Parigi, dell’unità informatica della polizia nazionale e di Europol nella... Una raccolta di contenuti su Parigi sventato attentato alla sede di... Parigi, la polizia sventa un attentato contro una sede della Bank of America: un arrestoLa polizia francese ha sventato un apparente attentato con un ordigno esplosivo davanti all'edificio di una banca statunitense a Parigi, stamane, arrestando un uomo che stava per far esplodere un ordi ... msn.com L'attentato al treno ThalysIl 21 agosto 2015 sul treno Thalys da Amsterdam a Parigi è stato sventato un attentato di matrice islamista. Merito di tre coraggiosi studenti in viaggio, che successivamente hanno ricevuto la medagli ... ilgiornale.it