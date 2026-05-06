L’ex calciatore e commentatore ha commentato la situazione degli attaccanti del Milan, definendoli “scarsi”. In un’intervista, Graziani ha espresso la sua opinione sulla qualità del reparto offensivo e ha spiegato cosa farebbe se fosse il dirigente responsabile delle scelte di mercato della squadra. Le sue dichiarazioni sono state riportate in relazione alla performance attuale del settore offensivo del club.

Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati della stagione. Nelle ultime cinque partite di campionato i rossoneri hanno collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con appena 1 gol segnato e 6 subiti. Il tracollo della squadra di Massimiliano Allegri coincide con la crisi degli attaccanti, che non riescono più a trovare la via del gol. In merito al momento degli attaccanti rossoneri si è espresso anche Francesco "Ciccio" Graziani. L'ex calciatore di Serie A è stato molto duro nei confronti del reparto offensivo del Milan, ma ha anche sottolineato che le responsabilità appartengono soprattutto ai dirigenti che hanno scelto questi giocatori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Graziani: “Gli attaccanti del Milan sono scarsi. Vi dico cosa farei se fossi il dirigente che li ha scelti”

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