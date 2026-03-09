Graziani commenta la situazione di Yildiz, suggerendo che l'allenatore dovrebbe adottare una strategia simile a quella usata con Messi, prevedendo una multa in caso di comportamenti specifici. La proposta si riferisce alle modalità di gestione del calciatore e alle possibili conseguenze disciplinari. La dichiarazione è stata rilasciata dalla redazione di JuventusNews24 e riguarda il rapporto tra il tecnico e il giocatore.

Graziani su Yildiz: «Se fossi in Spalletti farei come con Messi, multa in caso di..». Il pensiero dell’ex attaccante sul 10 turco. L’analisi di Ciccio Graziani negli studi de La Nuova DS scuote l’ambiente bianconero, focalizzandosi sul dualismo tattico che sta segnando l’ attacco di Luciano Spalletti. L’ex campione del mondo ha espresso una visione antitetica sulla gestione dei due protagonisti del reparto avanzato: da una parte l’esaltazione dell’anarchia creativa di Kenan Yildiz, dall’altra il de profundis per l’avventura torinese di Jonathan David.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

