Grattacielo c' è il nodo della continuità di residenza | il Pd interroga il Comune

Il caso del grattacielo continua a occupare le cronache locali. Un membro del Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al Comune per chiedere chiarimenti sulla condizione di residenza dei residenti delle torri. La questione riguarda la continuità della residenza di alcune persone che avevano abitato nell’edificio in passato. La richiesta si concentra sulla verifica della situazione abitativa attuale e sulla presenza di eventuali irregolarità.

La questione ‘Grattacielo’ non è assolutamente finita. Anzi. A tornare sulla vicenda e, in particolare, sulla condizione dei residenti delle torri è Sara Conforti, esponente del Pd, che chiede ufficialmente all’amministrazione comunale la situazione di continuità della residenza degli (ex).🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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