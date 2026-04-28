biblioteca montalti interroga il comune

Il capogruppo dell’opposizione nel consiglio comunale ha presentato un’interrogazione al sindaco riguardo agli orari di apertura della biblioteca di Palazzo del Capitano. La richiesta si concentra sulla modalità di gestione e sugli orari di accesso, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o risposte attese. La questione è stata sollevata in un contesto di confronto tra le parti politiche del consiglio comunale.

Il capogruppo dell’opposizione del gruppo consiliare di ’Insieme per Bagno di Romagna’, Enzo Montalti, ha presentato un’interrogazione al sindaco Enrico Spighi in merito agli orari di apertura della biblioteca di Palazzo del Capitano. "Con determinazione n. 108 dell’11 marzo scorso, è stato affidato il servizio relativo alla gestione della biblioteca comunale. Nella determinazione si prevede un’apertura al pubblico non inferiore alle 25 ore settimanali. Allo stato attuale la biblioteca comunale risulta aperta al pubblico per 20 ore settimanali, al netto dell’imprevedibile e incerto apporto di volontari. Tale riduzione comporta un evidente disservizio per la cittadinanza e per gli utenti del servizio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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