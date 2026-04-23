Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 | orario tv programma streaming

A Madrid, nel torneo WTA del 2026, l’atleta ha ottenuto un ingresso diretto grazie a una wild card, superando due turni di qualificazione e il primo incontro del tabellone principale. Gli appassionati possono seguire le partite in diretta TV o in streaming, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali dell’evento. La competizione continua con diverse sfide che coinvolgono le migliori giocatrici del circuito.

Dopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e torna in campo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile per affrontare da sfavorita e senza pressioni la veterana rumena Sorana Cirstea nei trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Madrid 2026. La diciottenne nativa di Roma si è già tolta la soddisfazione di battere in maniera consecutiva tre top100 sulla terra rossa della Caja Magica, ma adesso l’asticella si alza ulteriormente dovendo sfidare una tennista di grande esperienza che occupa attualmente la 26ma posizione del ranking mondiale ed è accreditata della venticinquesima testa di serie nella capitale spagnola come Cirstea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grant batte Jacquemot: è la prima vittoria Wta; Grant show a Madrid: prima vittoria WTA; Tennis, Madrid Open: Tyra Grant impressionante, vola al secondo turno!; Chi affronterà Tyra Grant al prossimo turno? Esame con una veterana testa di serie!. Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingDopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e ... oasport.it Quando Grant – Cirstea in tv: data, orario e diretta secondo turno WTA 1000 Madrid 2026Quando e dove vedere Grant - Cirstea in tv, match che segna la prima volta in un secondo turno WTA per la 2008 italiana ... spaziotennis.com MUSETTI vs Hurkacz alle 11 SINNER vs Bonzi non prima delle 16 GRANT vs Cirstea, 3° match dalle 11 x.com GRANT PASSIONE DOLCI Una prima vittoria indimenticabile per Tyra Grant Dopo 5 sconfitte italiane nella giornata di ieri, la classe 2008 è riuscita a superare il turno a Madrid, dove adesso affronterà Cirstea E un dolcino adesso è più che meritato! - facebook.com facebook