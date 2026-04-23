Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 | orario tv programma streaming

Da oasport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid, nel torneo WTA del 2026, l’atleta ha ottenuto un ingresso diretto grazie a una wild card, superando due turni di qualificazione e il primo incontro del tabellone principale. Gli appassionati possono seguire le partite in diretta TV o in streaming, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali dell’evento. La competizione continua con diverse sfide che coinvolgono le migliori giocatrici del circuito.

Dopo aver superato da wild card due turni di qualificazione e a seguire il primo atto del tabellone principale, Tyra Caterina Grant non vuole fermarsi e torna in campo nel pomeriggio di venerdì 24 aprile per affrontare da sfavorita e senza pressioni la veterana rumena Sorana Cirstea nei trentaduesimi di finale del WTA 1000 di Madrid 2026. La diciottenne nativa di Roma si è già tolta la soddisfazione di battere in maniera consecutiva tre top100 sulla terra rossa della Caja Magica, ma adesso l’asticella si alza ulteriormente dovendo sfidare una tennista di grande esperienza che occupa attualmente la 26ma posizione del ranking mondiale ed è accreditata della venticinquesima testa di serie nella capitale spagnola come Cirstea.🔗 Leggi su Oasport.it

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