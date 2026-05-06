Nella Lombardia, le province di Varese, Como e Monza e della Brianza sono state interessate da una forte grandinata che ha provocato danni e allagamenti. A Cislago, un tratto di strada è stato invaso da un grande quantitativo di ghiaccio, formando un vero e proprio fiume di grandine. Le precipitazioni si sono verificate nel corso di un nubifragio, causando disagi e richieste di intervento da parte delle autorità.

Maltempo in Lombardia. Forti grandinate hanno interessato il Nord Italia, tra il Varesotto e il Novarese. Colpiti anche il basso Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di una supercella che ha portato piogge, anche a carattere temporalesco, e grandinate. Cislago è stata invasa dalla grandine, con un vero fiume di ghiaccio per le strade. Si tratta dell’ultima ondata di maltempo, secondo gli esperti, prima della “fiammata africana” che porterà, a partire dal Sud Italia, le temperature oltre i 30°C. A Cislago un fiume di ghiaccio in strada La pioggia in Lombardia si è presto trasformata in grandine. A partire dalle 14:30 di mercoledì 6 maggio, per le strade si è accumulato un fiume di ghiaccio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grandine in Lombardia, colpiti Varesotto e aree tra Como e Brianza: a Cislago un fiume di ghiaccio in strada

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