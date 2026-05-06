Grandine e allagamenti nel Comasco | sulla Statale dei Giovi sembra che abbia nevicato

Nel pomeriggio del 6 maggio 2026, nel Comasco si sono verificati forti temporali con grandine e allagamenti, che hanno interessato la zona della Statale dei Giovi. Le fotografie inviate dai lettori mostrano strade imbiancate, simili a una nevicata fuori stagione, anche se si tratta di grandine. La perturbazione ha provocato accumuli sul manto stradale e allagamenti lungo alcune arterie principali.

A guardare le fotografie inviate dai lettori sembrerebbe quasi una nevicata fuori stagione. In realtà quello che nel pomeriggio di oggi, 6 maggio 2026, ha imbiancato strade e bordi carreggiata nel Comasco è stata una violenta grandinata.Strade bianche di grandineLe immagini arrivate soprattutto.🔗 Leggi su Quicomo.it

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