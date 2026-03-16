Uomo con le forbici semina il panico nel parcheggio del McDonald’s di Grandate | operai fanno scudo sulla Statale dei Giovi

Nel parcheggio del McDonald’s di Grandate, lungo la Statale dei Giovi, un uomo armato di forbici ha causato panico tra i presenti. Operai presenti sul posto si sono messi a protezione della strada, cercando di bloccare la situazione. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di venerdì 13 marzo, generando scompiglio tra i clienti e i passanti.

Momenti di tensione all’ora di pranzo nella zona commerciale: alcuni lavoratori di un garden center si sono messi tra l’uomo e le auto in arrivo prima dell’intervento risolutivo dei carabinieri Caos e grande spavento nella tarda mattinata di venerdì 13 marzo nel parcheggio del McDonald’s di Grandate, lungo la Statale dei Giovi. Erano circa le 12.45 e nella zona, come spesso accade all’ora di pranzo, c’erano molte persone tra automobilisti e clienti dei negozi dell’area commerciale quando sono partite alcune telefonate di allarme al 112. La segnalazione parlava di un uomo che si aggirava nel parcheggio brandendo un paio di forbici e minacciando chi si trovava nei paraggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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