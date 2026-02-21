Pedone investito sulla ex Statale dei Giovi a Vertemate | gravissimo 30enne

Un giovane di 30 anni si trova in condizioni gravissime dopo essere stato investito ieri sera sulla ex Statale dei Giovi a Vertemate con Minoprio. La causa dell’incidente sembra essere stata l’imprudenza del conducente di un’auto che non ha evitato il pedone. L’uomo è stato soccorso immediatamente da ambulanza e forze dell’ordine. La zona, molto trafficata, era particolarmente trafficata al momento dell’incidente, vicino a un distributore di carburante.

Incidente ieri sera in via Nazionale (SP35): ambulanze e carabinieri sul posto, uomo trasportato in codice rosso al Sant’Anna Paura nella serata di ieri, venerdì 20 febbraio a Vertemate con Minoprio, per un investimento stradale avvenuto lungo la ex Statale dei Giovi, nel tratto che corrisponde alla SP35 in via Nazionale. Intorno alle 19.20 un pedone di 30 anni è stato investito da un veicolo. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi della centrale operativa Soreu Laghi con tre ambulanze e auto medica, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù per i rilievi. Il 30enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per le cure del caso.🔗 Leggi su Quicomo.it Schianto sulla Statale dei Giovi a Grandate: motociclista sbalzato nella siepeQuesta mattina, poco prima delle otto, un motociclista ha perso il controllo sulla Statale dei Giovi a Grandate. Leggi anche: Rider investito da un’auto lungo l’ex statale 596 dei Cairoli: gravissimo Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pedone investito sulla ex Statale dei Giovi a Vertemate: gravissimo 30enne; Investita in bicicletta sull’ex statale, grave una 15enne nel Pavese: ricoverata in rianimazione; Investito in via Giacometti, anziano morto dopo due giorni: è la terza vittima a Genova da inizio anno; Grave incidente a Roccamurata: scontro tra furgone e moto. Pedone investito in via Spezia: feritoPaura ieri sera a Baccanelli, dove un pedone è stato investito lungo via Spezia. Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente, che ha causato il ferimento (traumi di media gravità) del pedone, poi ... parmatoday.it La presunzione di responsabilità del conducente non è una cambiale in bianco. Non lo diciamo noi: lo stabilisce un TribunaleLa presunzione di responsabilità del conducente non è una cambiale in bianco. Non lo diciamo noi: lo stabilisce un Tribunale ... motorbox.com Tragedia a Villaverla: pedone investito e ucciso sulle strisce pedonali x.com Incidente a San Miniato, pedone investito: intervento del 118 - facebook.com facebook